I criteri di valutazione dei panettoni

Il panettone è un simbolo delle festività natalizie in Italia, e la sua qualità è fondamentale per molti consumatori. Altroconsumo ha recentemente condotto un test approfondito su dodici panettoni disponibili nei supermercati, analizzando vari aspetti come sapore, profumo, aspetto e consistenza. La valutazione è stata effettuata in due fasi: una analisi di laboratorio per identificare eventuali irregolarità nella produzione e un assaggio da parte di un doppio panel di giurati, composto da pasticceri e consumatori. Questo approccio ha permesso di ottenere un quadro chiaro e obiettivo sulla qualità dei prodotti in commercio.

Il podio dei panettoni

La classifica finale ha riservato alcune sorprese. Al primo posto si è classificato il panettone Coop, che ha ottenuto un punteggio di 67 e si è distinto per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo, costando solo 6,19 euro. Al secondo e terzo posto troviamo rispettivamente i panettoni Le Tre Marie e Balocco, entrambi con 65 punti. Questi risultati dimostrano che anche i prodotti di grande distribuzione possono competere con le opzioni artigianali, offrendo un buon equilibrio tra costo e qualità.

Le delusioni della classifica

Tra le delusioni, spicca il panettone di Motta, firmato dallo chef Bruno Barbieri, che si è posizionato al sesto posto con un punteggio di 64. Nonostante il suo prezzo elevato di 15,18 euro, il prodotto non ha convinto i giurati, che hanno criticato aspetto, sapore e consistenza. Questo risultato evidenzia come il marchio e il prezzo non siano sempre garanzia di qualità. Al fondo della classifica troviamo panettoni come Giovanni Cova & Co e Bauli, che hanno ottenuto punteggi rispettivamente di 62 e 60, dimostrando che anche marchi storici possono deludere le aspettative dei consumatori.

Conclusioni sui panettoni natalizi

La classifica di Altroconsumo offre un’importante panoramica sui panettoni disponibili nei supermercati, evidenziando come la qualità non sia sempre correlata al prezzo. I consumatori possono quindi fare scelte più informate durante le festività, optando per prodotti che offrono un buon equilibrio tra gusto e costo. Con l’approssimarsi del Natale, è fondamentale prestare attenzione a queste valutazioni per garantire un’esperienza gastronomica soddisfacente.