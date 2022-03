I migliori posti dove mangiare a Singapore (per tutte le tasche)

Singapore è un luogo unico nel suo genere: una città incredibilmente moderna e alla moda che conserva ancora il suo patrimonio antico. Di conseguenza, offre una quantità e una varietà incredibile di posti dove mangiare, che vanno dai chioschi di street food più economici ad alcuni dei ristoranti più esclusivi del mondo.

Qualunque sia il tuo budget, in questa lista troverai almeno un’opzione adatta alle tue tasche e deliziosa per le tue papille.

Dove fare incetta di street food

A Singapore si trovano molti mercati di venditori di street food ambulanti. E anche se si tratta di cibo a buon mercato, non sottovalutarne la qualità: Singapore è l’unico paese al mondo in cui i venditori di street food hanno stelle Michelin e il loro cibo è patrimonio dell’UNESCO. Ecco alcuni dei migliori hawker centre visitare a Singapore!

Tekka Market

Con sede nel vivace quartiere di Little India, il Tekka Market Food Centre serve prevalentemente cucina indiana, con molte opzioni halal. La sua scena culinaria dell’Asia meridionale si distingue dalla maggior parte dello street food di Singapore che, di solito, si concentra su piatti cinesi o malesi. Oltre alle bancarelle alimentari, in questo mercato è possibile acquistare qualsiasi cosa, dai vestiti alla frutta e verdura.

Amoy Street

L’Amoy Street, che ha recentemente riaperto dopo la ristrutturazione, è uno dei luoghi più gettonati per un pasto economico a Singapore. Si trova di tutto, dalla zuppa di pesce e porridge di pesce ai tradizionali caffè di Singapore. Famoso per offrire cucina fusion e piatti tradizionali con un tocco moderno, è un luogo molto frequentato dai giovani di Singapore.

Maxwell

Risalente al 1929 (e originariamente costruito sulla cima di un cimitero), il Maxwell è uno dei mercati di street food più popolari, amato sia dalla gente del posto che dai turisti. Da provare l’ormai rara torta di ostriche Fuzhou, il delizioso ramen giapponese o i vari piatti cinesi a disposizione. Il tutto a prezzi economici e con un servizio cordiale!

I migliori ristoranti di fascia media

Wild Honey

Wild Honey è uno dei migliori ristoranti per il brunch di Singapore. Con tre sedi sparse per la città, questo ristorante per la colazione offre opzioni vegetariane e vegane. Puoi anche andarci a pranzo e provare le sue incredibili insalate e i suoi hamburger salutari.

Kotuwa

Singapore non è estranea alle cucine internazionali, ma Kotuwa (che significa “forte” in singalese) è il primo ristorante totalmente a tema Sri Lanka della città. Qui è possibile assaporare deliziosi curry al cocco e, naturalmente, il famoso sambal dello Sri Lanka. Inoltre, non dimenticare di provare i deliziosi hopper, le gustose frittelle dello Sri Lanka!

I migliori ristoranti di fascia alta

Marina Bay Sands

Marina Bay Sands è uno dei monumenti più famosi di Singapore, che si staglia con orgoglio sullo skyline. Si compone di tre torri e un tetto interconnesso che ospita una piscina a sfioro. È uno degli hotel più costosi di Singapore, ma i non ospiti possono cenare nei suoi incredibili ristoranti.

Il nostro preferito è CE LA VI. Offre cucina fusion asiatica, cocktail d’autore e cibo incredibile sul tetto: assaggia la bistecca Tuwinga Black Angus Ribeye e prova la deliziosa bomba della passione al mango per dessert.

Altri ristoranti del Marina Bay Sands includono Bread Street Kitchen di Gordon Ramsay (dove si può gustare il tipo fish and chips britannico), Canton Paradise per le deliziosa cucina cantonese e DB Bistro e Oyster Bar di Daniel Boulud.

Marina Bay Sands è un complesso enorme: vi puoi trascorrere un po’ di tempo passando da un bar all’altro o facendo shopping prima o dopo aver mangiato. C’è anche un casinò: un’opportunità perfetta per mettere alla prova le tue strategie per slot machine dopo cena!

Zen

Con alcuni piatti principali che arrivano a costare 450 dollari, lo Zen è uno dei posti più costosi dove mangiare a Singapore ed è frequentato da celebrità locali e internazionali. Se te lo puoi permettere, ne vale la pena. È stato valutato come il 23° miglior ristorante di tutta l’Asia.

Zen è la filiale asiatica del ristorante omonimo di Stoccolma. Il cibo si ispira alle sue radici scandinave, servendo piatti di ispirazione nordica come i crostacei in camicia alla birra. A fine pasto, puoi “ripulire” il tutto con un bicchiere di sakè giapponese.

E dopo cena? Bevi un Singapore Sling al Raffles Hotel

Se vuoi un drink dopo cena, non c’è niente di meglio del Long Bar del Raffles Hotel. Casa del famoso cocktail Singapore Sling, questo hotel dispone di un famoso cocktail bar dove si trovano, curiosamente, arachidi su tutto il pavimento!

Allora, cosa c’è in un Singapore Sling? La bevanda è a base di gin e contiene succo di lime, succo di ananas, curaçao e benedictine, e granatina e ciliegia per dare la caratteristica colorazione rosa. Fu creato nel 1915 da un barman chiamato Ngiam Tong Boon.

La storia di questo cocktail è particolare perché, all’epoca, bere molto in pubblico non era considerato appropriato per le donne. Tuttavia, il colore rosa di questa bevanda lo rendeva socialmente accettabile: un numero crescente di donne cominciò a bere il Singapore Sling e, piano piano, anche gli uomini iniziarono ad assaggiarlo! Oggi, è considerato la bevanda nazionale di Singapore.

Singapore ha un’atmosfera urbana molto vivace che attira ogni tipo di viaggiatore, indipendentemente dallo stile e dal suo budget. La sua scena culinaria è diversa da quella che si trova nelle altre città asiatiche, con cibo proveniente da ogni angolo del mondo. Che tu sia un viaggiatore che bada alle spese o amante del lusso, ti consigliamo vivamente di visitare alcuni di questi ristoranti: è impossibile rimanere delusi.