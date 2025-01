Le tendenze olfattive per la primavera 2025

Con l’avvicinarsi della primavera, il mondo della profumeria si prepara a rivelare le sue nuove creazioni. I profumi fruttati stanno già dominando le tendenze, con note fresche e dolci che evocano l’arrivo della bella stagione. Tra le fragranze più attese, la pesca e la prugna si confermano come protagoniste indiscusse, portando con sé un’aria di freschezza e vivacità. Non mancano, però, i classici sentori di pera, che aggiungono una nota croccante e rinfrescante a molte composizioni.

Le novità delle maison di profumeria

Maison Guerlain ha recentemente lanciato il suo nuovo profumo, Pêche Mirage, che celebra la dolcezza della pesca attraverso una composizione innovativa. Grazie all’utilizzo della molecola Melbatone, derivante dalla chimica verde, questa fragranza offre una scia intensa e avvolgente, arricchita da tocchi di cuoio. Anche Narciso Rodriguez si unisce al coro con la sua For Her Eau de Parfum Intense, dove la dolcezza della pesca si contrappone all’asprezza del bergamotto, creando un equilibrio perfetto tra freschezza e calore.

Fragranze di nicchia e commerciali

La prugna emerge come un’altra nota chiave nei profumi fruttati, capace di adattarsi a diverse combinazioni. The Merchant of Venice ha scelto una dolce susina per il suo profumo Pastel Oud, che si arricchisce di rosmarino, cuoio e legni, creando un’esperienza olfattiva complessa e intrigante. D’altra parte, la fragranza Confettura di Sinister gioca con prugna e caramello, offrendo un profumo gourmand che conquista i sensi. Anche la fragola si prepara a diventare una protagonista assoluta, con fragranze come Fragaria di Creed, che combina note di fragola, bergamotto e violetta per un risultato fresco e giovanile.

Profumi fruttati economici e accessibili

Non solo le maison di alta profumeria, ma anche i marchi più accessibili stanno lanciando fragranze fruttate irresistibili. Cherry Yummy di Bonbon Malizia, ad esempio, evoca il sapore di una caramella alla ciliegia, mentre Rose Rebel di Arrogance mixa pera, mora e marshmallow per una personalità forte e dolce al tempo stesso. Queste opzioni dimostrano che è possibile trovare profumi di qualità a prezzi contenuti, senza rinunciare a note olfattive fresche e fruttate.