Un Natale all’insegna della tradizione

Il Natale è un momento speciale, ricco di tradizioni culinarie che si tramandano di generazione in generazione. Cesare Murzilli, executive pastry chef del Portrait di Milano, ci regala un assaggio delle sue memorie natalizie, arricchite da un pizzico di ironia e da un forte legame con le sue origini abruzzesi. Laureato in Medicina, Murzilli ha scelto di seguire la sua vera passione: la cucina. Oggi, è considerato uno dei pasticcieri più talentuosi d’Italia e membro dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI).

Ricette natalizie: dal parrozzo alle penne al salmone

Tra i dolci delle Feste, Murzilli ci propone una versione natalizia del parrozzo, il dolce preferito da Gabriele D’Annunzio. Questo dolce, reinterpretato dallo chef, diventa un piccolo bosco verde, perfetto per essere realizzato anche a casa grazie agli stampi scenografici facilmente reperibili online. Ma non è solo il parrozzo a rappresentare il Natale per Murzilli; anche le penne al salmone occupano un posto speciale nei suoi ricordi. Un piatto semplice, tipico degli anni Ottanta, preparato dalla madre Antonietta con ingredienti basilari come penne lisce, panna e salmone affumicato. Sebbene non fosse un piatto tradizionale abruzzese, rappresentava un simbolo del Natale in famiglia, ricco di ricordi affettuosi.

Tradizione e innovazione in cucina

Cesare Murzilli ha deciso di reinterpretare la ricetta della madre, nobilitando una tradizione familiare con ingredienti di alta qualità. Per preparare le penne al salmone, consiglia di utilizzare salmone affumicato selvaggio, pasta trafilata al bronzo e panna fresca. Un tocco di originalità viene dato dalla pelle fritta del salmone, che aggiunge croccantezza al piatto, mentre l’aromaticità è esaltata dagli agrumi. Questo piatto, pur nella sua semplicità, riesce a sorprendere e a deliziare i palati, mantenendo viva la memoria delle tradizioni culinarie abruzzesi.

Ricordi di famiglia e sapori autentici

Le tradizioni culinarie di Murzilli non si fermano qui. Ricorda con affetto i pranzi in famiglia, dove l’arrosto cotto al camino e i fagioli nella pignata erano protagonisti. La preparazione dei fagioli, cotti in un’anfora di terracotta nel camino, rappresenta un legame profondo con la sua terra d’origine. Oggi, sua zia Franceschina conserva gelosamente le ricette di famiglia in un quaderno scritto a mano, un tesoro di sapori e tradizioni che continua a vivere attraverso le generazioni.