Un artista emergente con una visione unica

Il rapper Ben Glover, conosciuto come Blvck Svm, sta attirando l’attenzione del pubblico con il suo album di debutto, michelinman. Questo progetto musicale non è solo un insieme di canzoni, ma un vero e proprio viaggio attraverso il mondo del fine dining. Glover ha saputo unire la sua passione per la musica e la gastronomia, creando un’opera che sfida le convenzioni artistiche.

Un album ispirato dalla cucina

Il titolo dell’album, michelinman, non è casuale. Rappresenta un tributo all’alta cucina e alla cultura gastronomica che ha influenzato profondamente l’artista. Le riprese dei videoclip, girati in ristoranti rinomati come l’Asador Bastian di Chicago e Freya di Detroit, offrono uno sguardo affascinante su come il cibo possa ispirare la musica. La prima traccia, greymatter, è un esempio perfetto di questa fusione, con immagini di chef al lavoro che si intrecciano con le liriche del rapper.

Il legame tra arte culinaria e musica

Blvck Svm sostiene che sia il fine dining che il rap sono forme d’arte, ognuna con la propria estetica e il proprio linguaggio. La sua esperienza nei ristoranti di alta cucina ha arricchito la sua visione artistica, permettendogli di esplorare nuove dimensioni nella sua musica. Glover ha iniziato a frequentare ristoranti gourmet mentre la sua carriera musicale decollava, trovando ispirazione nei sapori e nelle tecniche culinarie che ha incontrato lungo il cammino.

Un messaggio profondo attraverso la musica

Il pezzo greymatter non è solo una celebrazione del cibo, ma anche un invito a riflettere sull’importanza di assaporare ogni momento. La citazione dello chef Slowik dal film The Menu sottolinea l’idea che la vita, come un buon pasto, deve essere vissuta con consapevolezza. Blvck Svm invita i suoi ascoltatori a non limitarsi a ‘mangiare’, ma a ‘gustare’ e ‘assaporare’ ogni esperienza, sia essa culinaria o musicale.

Un viaggio da seguire

Con michelinman, Blvck Svm offre un’esperienza unica che merita di essere ascoltata. La sua capacità di mescolare il rap con il mondo del fine dining crea un’atmosfera innovativa e coinvolgente. Questo album non è solo un prodotto musicale, ma un vero e proprio manifesto di un artista che sta ridefinendo i confini tra diverse forme d’arte. Non resta che seguire il suo percorso e scoprire che sapore ha questa nuova avventura.