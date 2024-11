Un fenomeno virale

Negli ultimi mesi, il cioccolato di Dubai ha catturato l’attenzione di molti, diventando un vero e proprio fenomeno virale. Questo dolce, che si distingue per il suo prezzo elevato e la sua presentazione lussuosa, ha trovato spazio nei feed di social media di influencer e appassionati di gastronomia. Ma cosa rende questo cioccolato così speciale? La risposta risiede nella sua origine e nei suoi ingredienti unici.

Origini e caratteristiche del cioccolato di Dubai

Il cioccolato di Dubai è stato creato dalla pasticceria Fix Chocolates, fondata da Sarah Hamouda. La sua idea è nata durante la gravidanza, quando ha iniziato a sperimentare con ingredienti locali e ricette innovative. La pasticceria è nota per le sue tavolette di cioccolato grandi e fantasiose, che combinano sapori tradizionali mediorientali con tecniche moderne di pasticceria. Ogni tavoletta è un’opera d’arte, con ripieni che variano da creme al pistacchio a combinazioni più audaci, come il kadayif, una pasta fritta che aggiunge croccantezza.

Il successo internazionale

Il cioccolato di Dubai non è solo un successo locale; ha rapidamente guadagnato popolarità anche al di fuori degli Emirati Arabi. Marchi come Lindt hanno deciso di lanciare le loro versioni, portando il dolce in Svizzera e Germania. Le edizioni limitate sono andate a ruba, con prezzi che variano da 14,99 euro a 20 dollari per pezzo, a seconda del mercato. Questo ha portato a situazioni curiose, come vendite su eBay a prezzi esorbitanti, dimostrando quanto il cioccolato di Dubai sia diventato un oggetto del desiderio.

Un’esperienza sensoriale unica

Ogni morso del cioccolato di Dubai è un’esperienza sensoriale. La combinazione di cioccolato al latte o fondente con ripieni ricchi e cremosi crea un contrasto di consistenze e sapori che delizia il palato. La presenza di ingredienti come il tahini e il kadayif non solo arricchisce il gusto, ma rende ogni tavoletta unica nel suo genere. La popolarità di questo dolce è anche alimentata dalla sua estetica: le immagini condivise sui social media mostrano creazioni colorate e invitanti, perfette per attirare l’attenzione.