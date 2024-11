Il caso Piccolo Lago e la guida Michelin

Il ristorante Piccolo Lago di Marco Sacco ha recentemente subito un duro colpo, perdendo le sue due stelle Michelin in un colpo solo. Questo evento ha scatenato un acceso dibattito nel mondo della gastronomia, in particolare riguardo all’influenza delle vicende giudiziarie sulle valutazioni della guida Michelin. La perdita delle stelle, avvenuta in un anno significativo per il ristorante, che celebra i suoi cinquant’anni, ha sollevato interrogativi sulla trasparenza e sull’equità dei criteri di valutazione adottati dalla guida.

Le vicende giudiziarie e la loro influenza

La storia del Piccolo Lago è segnata da una controversia legale che ha coinvolto lo chef e la direttrice di sala, entrambi condannati per aver servito vongole contaminate durante un banchetto di matrimonio nel luglio 2021. Questo episodio ha avuto un impatto significativo sulla reputazione del ristorante, e molti esperti del settore ritengono che la Michelin abbia reagito in modo eccessivo, penalizzando il ristorante per una situazione che, sebbene grave, non riflette necessariamente la qualità della cucina attuale. Marco Sacco ha dichiarato che il declassamento non è dovuto a una diminuzione delle sue capacità culinarie, ma piuttosto a fattori esterni che hanno influenzato la decisione della guida.

La reazione dello chef Marco Sacco

In risposta alla perdita delle stelle, Marco Sacco ha mantenuto un atteggiamento positivo, affermando che il Piccolo Lago è in una fase di transizione e che le stelle non sono perdute per sempre. Ha sottolineato l’importanza di affrontare la situazione con serenità e professionalità, evidenziando che la guida Michelin ha mostrato una sensibilità eccessiva nei confronti della vicenda giudiziaria. Sacco ha anche fatto riferimento al fatto che il suo ristorante di Torino ha mantenuto una stella, suggerendo che la qualità della sua cucina non è in discussione. Il team del Piccolo Lago, pur rimanendo deluso, è determinato a continuare a lavorare e a sviluppare nuovi progetti, dimostrando resilienza e passione per la gastronomia.