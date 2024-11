Un dolce per le festività

Il maestro pasticciere campano Sal De Riso ha creato un dolce che rappresenta un perfetto connubio tra tradizione e innovazione: il Dolce Accademia. Questo dessert, pensato per celebrare i trent’anni di Ampi, è stato reinterpretato in chiave natalizia, rendendolo ideale per le tavole delle festività. De Riso ci invita a prepararlo in casa, sottolineando che non è necessario essere esperti pasticceri per realizzarlo. La sua proposta è di preparare più di un dolce, utilizzandolo come centrotavola durante i pranzi e le cene natalizie.

Ingredienti e preparazione

La ricetta del Dolce Accademia è pensata per essere conservata a lungo. Un trucco suggerito da De Riso è quello di spruzzarlo con limoncello o liquore all’arancia e riporlo in un sacchetto per alimenti: in questo modo, il dolce si manterrà fresco per un mese. La preparazione prevede l’aggiunta di una crema di mandorle tostate e pelate, profumata con agrumi italiani, che si sposa perfettamente con il classico panettone o può essere spalmata sul pane a colazione.

Un dolce da condividere

Il Dolce Accademia non è solo un dessert, ma un’esperienza da condividere con amici e familiari. La sua preparazione richiede circa 2 ore e 30 minuti, più un’ora di raffreddamento, e può servire da 6 a 8 persone. La ricetta è un invito a riscoprire il piacere di cucinare e a godere della convivialità tipica delle festività. Con ingredienti semplici e una preparazione accessibile, questo dolce diventa un simbolo di festa e di condivisione, perfetto per rendere speciali le cene di Natale.