Il legame tra whisky e sherry: la storia di The Macallan

La produzione di whisky è un’arte che affonda le radici in tradizioni secolari, e uno dei nomi più illustri in questo campo è senza dubbio The Macallan. Situata nella regione dello Speyside in Scozia, questa distilleria è famosa per il suo single malt invecchiato in botti di rovere ex sherry, un processo che conferisce al whisky un carattere unico e distintivo. Ma come si è sviluppato questo legame tra whisky e sherry? La risposta si trova nella storia e nella passione di chi ha dedicato la propria vita a perfezionare quest’arte.

La produzione delle botti: un processo meticoloso

Il viaggio del whisky inizia con la scelta del legno per le botti. Le migliori querce provengono da Stati Uniti, in particolare da Missouri, Kentucky e Tennessee, dove la quercia bianca (Quercus Alba) è apprezzata per le sue venature sottili e la sua resistenza. Questo legno deve essere stagionato per oltre due anni prima di essere trasformato in doghe per le botti. Durante questo processo, il legno subisce una tostatura che ne esalta le caratteristiche aromatiche, permettendo al whisky di sviluppare sapori complessi e avvolgenti.

Il ruolo dello sherry nella maturazione del whisky

Il legame tra The Macallan e lo sherry risale agli inizi del ‘900, grazie all’intuizione di Sir Roderick Kemp, che comprese l’importanza di invecchiare il whisky in botti che avevano precedentemente contenuto sherry. Questo processo non solo arricchisce il profilo aromatico del whisky, ma contribuisce anche a renderlo più dolce e morbido. Le botti di Dry Oloroso utilizzate da The Macallan sono un esempio perfetto di come il whisky possa trarre beneficio dall’interazione con il legno che ha ospitato il vino liquoroso andaluso.

Innovazione e tradizione: il futuro di The Macallan

Nel 2023, The Macallan ha fatto un passo significativo acquisendo il 50% del Gruppo Estevez, proprietario di Valdespino, per garantire un approvvigionamento costante delle migliori botti ex sherry. Questa mossa non solo sottolinea l’impegno della distilleria per la qualità, ma anche la sua volontà di mantenere viva la tradizione. Con una storia che risale al 1824, The Macallan continua a innovare, presentando nuove edizioni limitate come la serie “A Night on Earth”, che celebra il legame tra la distilleria e la cultura di Jerez de la Frontera.

Ogni bottiglia di The Macallan racconta una storia di passione, tradizione e innovazione, rendendo questo whisky un vero e proprio simbolo di eccellenza nel mondo dei distillati. Con il suo profilo aromatico complesso e il legame indissolubile con lo sherry, The Macallan rappresenta il culmine dell’arte della distillazione, un viaggio che continua a sorprendere e affascinare gli intenditori di tutto il mondo.