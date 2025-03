Introduzione ai bignè craquelin

I bignè craquelin sono una delizia della pasticceria francese, caratterizzati da una crosticina croccante che li rende unici. Questa ricetta, che richiede un po’ di abilità in cucina, è perfetta per chi desidera stupire i propri ospiti con un dessert elegante e gustoso. La combinazione della crema alla nocciola con la salsa ai lamponi offre un equilibrio perfetto tra dolcezza e acidità, rendendo ogni morso un’esperienza indimenticabile.

Ingredienti necessari

Per preparare i bignè craquelin, avrai bisogno di ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

80 g di zucchero

100 g di farina

100 g di burro

150 g di acqua

130 g di latte

6 g di sale

6 g di zucchero

160 g di farina setacciata

uova (da aggiungere a filo)

crema di nocciole

panna montata

lamponi freschi

zucchero a velo per decorare

Preparazione dell’impasto craquelin

Inizia preparando l’impasto craquelin. In una ciotola, mescola 80 g di zucchero, 100 g di farina e 100 g di burro fino a ottenere un panetto compatto. Stendi l’impasto tra due fogli di carta da forno fino a raggiungere uno spessore di 2-3 mm e mettilo in frigo a riposare. Questo passaggio è fondamentale per ottenere la croccantezza caratteristica dei bignè.

Preparazione della pasta choux

Per la pasta choux, unisci in una pentola 150 g di acqua, 130 g di latte, 6 g di sale, 6 g di zucchero e 130 g di burro. Porta a ebollizione e poi abbassa la fiamma. Aggiungi 160 g di farina setacciata poco alla volta, mescolando fino a ottenere un impasto che si stacca dalle pareti della pentola. Trasferisci l’impasto in un robot da cucina e aggiungi le uova sbattute fino a ottenere una consistenza liscia e omogenea.

Cottura e farcitura dei bignè

Imburra una placca da forno e distribuisci dei ciuffetti di pasta choux a distanza regolare. Ricava dei dischetti dall’impasto craquelin e posizionali sopra ogni ciuffetto. Inforna a 190 °C per 10 minuti, poi abbassa a 180 °C e cuoci per altri 20 minuti. Nel frattempo, prepara la crema mescolando la pasticciera con la panna montata e la crema di nocciole. Frulla i lamponi e setacciali per eliminare i semi. Una volta cotti, lascia raffreddare i bignè, rimuovi la calotta e farciscili con la salsa di lamponi e la crema alla nocciola. Completa con una spolverata di zucchero a velo per un tocco finale.