Il successo delle lattughe colorate

Nel panorama ortofrutticolo europeo, l’azienda Albert Schmidt, con sede a Bielefeld in Germania, ha avviato il 2024 con un ottimismo palpabile. Secondo Michael Wehmeyer, co-direttore dell’azienda, la gamma di lattughe colorate sta riscontrando un notevole successo di vendite. L’azienda si rifornisce principalmente di lattughe dalla Francia, mentre rucola e indivia provengono dall’Italia. Questo approccio strategico ha permesso di garantire una disponibilità costante e di alta qualità, soddisfacendo le esigenze del mercato.

La stagione degli agrumi e le varietà innovative

Con l’inizio della seconda parte della stagione degli agrumi nell’emisfero boreale, Albert Schmidt ha visto un’ottima qualità e quantità dei prodotti, nonostante le forti piogge nelle zone di coltivazione di Valencia e Castellon. A metà dicembre, l’azienda ha effettuato un cambio annuale di varietà per le clementine, passando dalle Clemenules alle Clemenvilla, commercializzate con il marchio ‘Der Flieger’. Inoltre, l’azienda offre anche la Tango Gold spagnola e le prime clementine israeliane Orri, tutte di qualità eccellente. La varietà Mandared a polpa rossa, disponibile dalla settimana 2, completa l’offerta.

Specialità e prodotti di nicchia

Oltre alla gamma base, Albert Schmidt si distingue per l’offerta di agrumi non comuni, come le arance a polpa rossa Cara Cara e Kirkwood. Questi prodotti di nicchia, sebbene rappresentino solo un quinto del volume di vendita standard, richiedono un maggiore impegno informativo. La specializzazione non si limita alla frutta: l’azienda propone anche verdure particolari come il Bimi e il cavolfiore Fioretto. Dalla settimana 2, sono disponibili le prime arance rosse Moro di origine italiana, rifornite due volte alla settimana da un partner di Verona.

Le sfide del mercato e l’inflazione

Il 2024 ha portato con sé numerose sfide, tra cui le fluttuazioni dei prezzi dovute all’inflazione. Wehmeyer ha osservato che poco prima di Natale, le fragole belghe di serra hanno visto un aumento di prezzo significativo. Tuttavia, l’azienda ha beneficiato della sua clientela, composta principalmente da operatori di mercato, meno sensibili ai cambiamenti di prezzo. Anche l’aumento dei pedaggi ha influito, ma nonostante ciò, l’anno si è concluso positivamente, con l’acquisizione di nuovi clienti in tutti i segmenti.