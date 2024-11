Introduzione al nuovo codice della strada

Il nuovo codice della strada ha suscitato un acceso dibattito tra esperti e cittadini, in particolare riguardo all’introduzione dell’Alcolock, un dispositivo progettato per prevenire la guida in stato di ebbrezza. Questo strumento è stato al centro di una serie di dichiarazioni da parte di politici, tra cui il senatore Claudio Borghi, che ha cercato di chiarire alcuni aspetti controversi della normativa. Tuttavia, le sue affermazioni hanno generato confusione e polemiche, sollevando interrogativi sulla comprensione delle nuove regole.

Il dispositivo Alcolock e le sue implicazioni

L’Alcolock è un dispositivo che impedisce l’avvio del veicolo se il conducente presenta un tasso alcolemico superiore a una soglia prestabilita. La questione centrale riguarda la percezione pubblica di questo strumento, descritto da alcuni come un “Green Pass” per chi ha già commesso infrazioni legate all’alcol. Borghi ha tentato di difendere l’uso dell’Alcolock, affermando che è necessario solo per chi ha già avuto problemi con la legge. Tuttavia, la sua spiegazione ha sollevato ulteriori dubbi, portando a una serie di