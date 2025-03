Origini e caratteristiche del paarl

Nel cuore del Trentino-Alto Adige, un pane antico e profumato si distingue per la sua forma unica e il suo sapore inconfondibile: il paarl. Questo pane, il cui nome significa “coppia”, è caratterizzato da una forma a “otto” schiacciato, ottenuta unendo due pani rotondi e leggermente appiattiti. Secondo alcune interpretazioni, questa forma simboleggerebbe l’infinito, un richiamo alla tradizione e alla continuità della cultura gastronomica locale.

Ingredienti e preparazione

Il segreto del successo del paarl risiede nella farina di segale, un ingrediente ricco di amidi e fibre, ma con un contenuto di glutine molto basso. Questo rende gli impasti di segale piuttosto difficili da lavorare, soprattutto per chi non ha esperienza. Per facilitare la preparazione, è consigliato utilizzare acqua calda a circa 40 gradi. Fulvio Marino, esperto panificatore e autore del libro “Tutta l’Italia del pane”, sottolinea l’importanza di questa tecnica per ottenere un pane perfetto.

Un pane per le comunità montane

La storia del paarl è strettamente legata ai frati benedettini del convento di Monte Maria, situato sopra Burgusio nel comune di Malles, in Val Venosta. Questo pane era ideale per gli abitanti delle comunità montane, poiché il lievito madre e la farina di segale garantivano un’ottima conservazione, mantenendo il pane umido e gustoso anche dopo settimane. Questa caratteristica lo ha reso un alimento fondamentale per le famiglie locali, che potevano contare su un prodotto nutriente e duraturo.

Abbinamenti gastronomici del paarl

Il paarl si sposa perfettamente con i prodotti tipici altoatesini. È un accompagnamento ideale per il burro fresco di malga, i salumi affumicati come lo speck e i formaggi di malga. Tuttavia, Fulvio Marino consiglia di provarlo anche a colazione, tagliato sottile e spalmato con un velo di confettura, magari di mirtilli selvatici. Questa combinazione di sapori offre un’esperienza gastronomica unica, capace di trasportare chi la prova nel cuore delle tradizioni altoatesine.