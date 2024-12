Scopri come il re del cioccolato italiano rivisita le celebri tavolette di Fix per il mercato nostrano.

Il fenomeno delle tavolette di cioccolato di Fix

Il mondo della gastronomia è in continua evoluzione e, negli ultimi anni, le tavolette di cioccolato hanno conquistato un posto d’onore nelle classifiche dei dessert più amati. Tra le creazioni più celebri, spicca quella di Fix Dessert Chocolatier, che ha raggiunto il primo posto nella classifica “Deliveroo 100” con una tavoletta ripiena di pasta kataifi e pistacchio. Questo successo ha suscitato l’interesse di molti, tra cui il noto pasticcere italiano Ernst Knam, che ha deciso di reinterpretare questa delizia per il mercato italiano.

La rivisitazione di Knam: un incontro di culture

Knam, conosciuto come il re del cioccolato, ha colto l’opportunità di portare un pezzo di Dubai in Italia, creando una linea di tavolette che unisce la sua esperienza con la tradizione mediorientale. “Ho voluto creare una linea che rappresentasse l’incontro tra la mia esperienza e la cultura mediorientale”, ha dichiarato Knam. Le nuove tavolette includono gusti come nocciola piemontese, mandorla e lamponi, arachidi e sale Maldon, e noci e miele, tutte caratterizzate da un ripieno cremoso e ingredienti di alta qualità, rigorosamente senza coloranti.

Strategie di marketing e successo virale

Il caso di Fix rappresenta un esempio di marketing innovativo: senza una sede fisica e con una strategia di vendita esclusiva tramite Deliveroo, il brand ha saputo conquistare il pubblico di Dubai. Knam, forte della sua notorietà, sta cercando di replicare questo successo in Italia, puntando su una comunicazione efficace e su un prodotto di alta qualità. “Le prime trenta tavolette saranno autografate dal sottoscritto”, ha aggiunto, utilizzando un classico stratagemma per attrarre i clienti. Conoscere il proprio pubblico e le tendenze del mercato è fondamentale per una strategia vincente.

Il valore delle contaminazioni culturali

La creazione di Knam non è solo un prodotto dolciario, ma un vero e proprio racconto di contaminazioni culturali. “Quello che mi piace raccontare con questa creazione non è tanto il prodotto in sé quanto l’importanza delle contaminazioni culturali nel processo creativo”, ha spiegato. In un mondo sempre più globalizzato, l’incontro tra diverse tradizioni culinarie può portare a risultati sorprendenti e innovativi, rendendo ogni dolce un’opera d’arte unica.