Descrizione

In cerca di alternative fresche e leggere alla solita insalata di riso? Potete provare la deliziosa insalata di farro con verdure estive: un primo piatto vivace, equilibrato e saporito, ideale da portare in tavola in ogni occasione. Un piatto freddo che si gusta con piacere anche fuori casa: durante la pausa pranzo in ufficio, in spiaggia o durante un picnic al parco. Scoprite a ricetta, provatela e divertitevi a personalizzarla con gli ingredienti che più vi piacciono.