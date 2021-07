Per gli amanti dei sapori forti, il pollo indiano è una bomba di gusto.

Per gli amanti dei sapori forti, il tortino di pollo al peperoncino.

I piatti più semplici, sono anche quelli più buoni: uova in padella con pomodori e zucchine, facile e saporito.

Per la colazione da spalmare sulle fette biscottate, o per farcire torte e sfoglie: la composta di frutta fatta in casa è semplice e versatile.