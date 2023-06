Insalata di pollo fredda: ricetta semplice veloce senza maionese

Descrizione

L’estate è il periodo dell’anno ideale per sbizzarrirsi nella preparazione di sfiziose insalate da gustare a casa, in ufficio o al mare. Oggi vi proponiamo la deliziosa insalata di pollo fredda senza maionese, un piatto leggero e gustoso, che si può personalizzare in mille modi diversi. Di base di prepara con il petto di pollo lessato o cotto alla griglia, tagliato a striscioline e abbinato a lattuga, pomodori, olive e una cremosissia salsa allo yogurt. Provatela oggi stesso: è perfetta da servire come piatto unico leggero, abbinata a del pane o dei crostini.