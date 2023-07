Descrizione

L’insalata di quinoa, edamame e verdure è una gustosissima ricetta estiva, ideale da preparare in vista di una cena con gli amici o come piatto unico da portare in spiaggia per un fresco e gustoso picnic. La quinoa è una valida alternativa al riso per preparare delle sfiziose insalate estive: vanta numerose proprietà benefiche e ha un sapore che si lega benissimo alle verdure estive come le zucchine e i peperoni. Scoprite come prepararla in soli 30 minuti!