Il Phi Beach è uno dei locali più esclusivi di Arzachena, situato a pochi passi dal Forte Cappellini. Qui è possibile rilassarsi durante il giorno nella spiaggia privata, godersi un pranzo con vista mare, intrattenersi per l’aperitivo al tramonto e concedersi l’esperienza di una cena gourmet con vista mare. Il locale si trova a Baja Sardinia, una delle località più rinomate della Costa Smeralda. Quanto si spende in media per una cena? Scopriamolo insieme dando un’occhiata al menù.

Phi Beach: una location da sogno

Il Phi Beach è un locale moderno ed elegante, che include un ristorante, un club notturno, una terrazza privata e un’area dedicata agli aperitivi. Uno dei suoi punti di forza è la posizione strategica: l’intera struttura si trova sulle rocce granitiche del Forte Cappellini, un’imponente struttura risalente al XVIII secolo. Dalla sua terrazza panoramica è possibile ammirare uno dei panorami più belli della Costa Smeralda e un magnifico tramonto sul mare.

Phi Beach: menù e prezzi

Il ristorante del Phi Beach è guidata dallo chef Giancarlo Morelli, che propone piatti originali e creativi, utilizzando ingredienti pregiati provenienti da ogni parte d’Italia: dal Culatello stagionato 24 mesi al riso Carnaroli del “Pavese Gran Riserva”, dall’Astice Blu al gambero rosso di Mazzara del Vallo.

Sia a pranzo che a cena si ha un’ampia varietà di antipasti, primi, secondi, contorni e dolci tra cui scegliere. Naturalmente, non può mancare in menù un assaggio della cucina sarda, con piatti tipici rivisitati in chiave gourmet, come la fregola all’astice, pomodorini e arancio (45 euro).

Nel menù è inclusa una sezione dedicata al crudo di mare, che comprende una raffinata selezione di piatti a base pesce crudo o marinato, accompagnati da salse e condimenti che ne esaltano il gusto senza coprirlo.

Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 38 euro per un tris di tartare di salmone, ricciola e tonno, fino a 110 euro per un pleteau di crudo di mare che include gamberi, scampi, ostriche, tonno, salmone, ricciola, cappasanta, tartufo di mare e caviale.

Anche i prezzi degli antipasti partono da un minimo di 35 euro, fino ai 60 euro previsti per il carpaccio di Wagyu scottato con peperoni e acciughe.

Il menù prosegue con i primi piatti, dalle linguine con vongole e basilico a 35 euro, fino ai raffinati casoncelli di patate e pecorino con tartufo nero a 50 euro.

I secondi includono sia specialità di mare, come il classico fritto misto con calamari, gamberi e fiori di zucca (45 euro), sia piatti a base di carne, come il filetto di Angus alla brace con asparagi, pomodoro datterino, melanzana viola e basilico (65 euro).

I contorni hanno un costo di 18 euro (tra questi spiccano la purea di patata al tartufo e i friarielli scottati in padella), mentre per i dolci si spendono tra i 20 e i 25 euro.