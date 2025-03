Scopri come preparare degli involtini di pollo ripieni di zucchine e scamorza per una cena speciale.

Ingredienti per gli involtini di pollo

Per preparare gli involtini di pollo con zucchine e scamorza, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

4 petti di pollo

2 zucchine medie

150 g di scamorza affumicata

100 g di salsiccia

50 g di mollica di pane

1 bicchiere di latte

1/2 bicchiere di vino bianco

Pinoli e uvetta per il contorno

Olio extravergine d’oliva, sale e pepe q.b.

Insalata di spinacini freschi per servire

Preparazione degli involtini

Inizia la preparazione degli involtini di pollo lavando e tagliando le zucchine a rondelle. In una padella, scalda un filo d’olio e fai rosolare le zucchine fino a quando non diventano tenere. Aggiungi la salsiccia sbriciolata e continua a cuocere per qualche minuto, fino a quando non è ben dorata. In una ciotola, mescola la mollica di pane bagnata nel latte con le zucchine e la salsiccia, aggiungendo anche la scamorza tagliata a cubetti. Questo ripieno sarà ricco e saporito.

Assemblaggio e cottura

Prendi i petti di pollo e appiattiscili leggermente con un batticarne. Posiziona un cucchiaio di ripieno su ciascun petto e arrotolali, fissandoli con uno stuzzicadenti. Scalda un po’ d’olio in una padella e rosola gli involtini su tutti i lati. Sfuma con il vino bianco e lascia cuocere a fuoco medio per circa 15-20 minuti, fino a quando il pollo è ben cotto. Durante la cottura, puoi aggiungere un po’ d’acqua se necessario per evitare che si attacchino.

Servire e varianti

Una volta pronti, servi gli involtini di pollo caldi, accompagnati da un’insalata di spinacini freschi condita con una vinaigrette leggera. Per un tocco di originalità, puoi sostituire la salsiccia con della ricotta fresca e la scamorza con dello speck. In alternativa, puoi cuocere gli involtini in forno a 180°C per 25 minuti, girandoli a metà cottura. Questo piatto è perfetto per una cena con amici o per un pranzo domenicale in famiglia.