Ingredienti per gli involtini di sarde e giuncata

Per preparare gli involtini di sarde e giuncata, avrai bisogno di pochi ingredienti freschi e genuini. Ecco cosa ti serve:

8 sarde fresche

200 g di giuncata

30 g di pinoli

1 limone (scorza)

pangrattato (facoltativo)

olio extravergine d’oliva

sale e pepe q.b.

per la crema di pomodoro: 400 g di pomodori pelati, basilico, aglio

Preparazione della crema di pomodoro

Inizia preparando la crema di pomodoro. In una pentola, scalda un filo d’olio extravergine d’oliva e aggiungi uno spicchio d’aglio. Quando l’aglio è dorato, aggiungi i pomodori pelati schiacciati e lascia cuocere a fuoco lento per circa 20 minuti. Aggiusta di sale e pepe e aggiungi qualche foglia di basilico fresco per insaporire. Una volta pronta, frulla il tutto fino a ottenere una crema liscia e omogenea.

Preparazione degli involtini di sarde

Ora passiamo alla preparazione degli involtini. Pulisci le sarde, rimuovendo la testa e le interiora, e aprile a libro. In una ciotola, mescola la giuncata con i pinoli tritati, la scorza di limone grattugiata e, se desideri, un po’ di pangrattato per rendere il ripieno più consistente. Aggiusta di sale e pepe.

Prendi una sarda, farciscila con un cucchiaio di ripieno e arrotolala su se stessa. Fissa l’involtino con uno stuzzicadenti. Ripeti l’operazione fino a esaurire gli ingredienti. In una padella, scalda un filo d’olio e cuoci gli involtini per circa 5-7 minuti, girandoli delicatamente per farli dorare uniformemente.

Servire gli involtini di sarde e giuncata

Per servire, disponi gli involtini su un piatto da portata e adagia sopra la crema di pomodoro. Puoi accompagnarli con un contorno di verdure grigliate o una fresca insalata per un pasto completo e bilanciato. Questo piatto non solo è gustoso, ma rappresenta anche un’ottima alternativa alle preparazioni più classiche a base di pesce, portando in tavola i sapori autentici della cucina mediterranea.