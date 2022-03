Descrizione

Gli involtini di verdure al curry sono un antipasto talmente semplice e veloce da preparare, che non concedergli almeno un assaggio sarebbe un vero peccato. Possiamo descriverveli come un croccante guscio di pasta fillo, al cui interno è racchiuso un ricco e gustoso mix di verdure speziate, che potete scegliere di volta in volta in base alla stagionalità e alle vostre preferenze.