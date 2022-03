Descrizione

Volete cucinare delle ottime bistecche, senza optare per la classica cottura alla griglia o al forno? Provate le nostre braciole di maiale al vapore: deliziose, succulente e ricche di gusto, ideali da servire da sole o con una selezione di salse fatte in casa. Sono facilissime da preparare e adatte a qualsiasi occasione: da un pranzo in famiglia a una sfiziosa cena con gli amici all’insegna del buon cibo e della convivialità. Nonostante la loro leggerezza e semplicità, queste braciole sono buonissime, specialmente se accompagnate con un buon contorno di stagione.