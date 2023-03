Descrizione

L’Irish coffeee è una bevanda alcolica particolarmente famosa, che in Irlanda rappresenta una vera e propria istituzione. Si preparare con una miscela di caffè caldo e whisky in proporzione 4:1, con l’aggiunta di zucchero di canna e panna montata, che gli conferiscono una nota di dolcezza e cremosità. Il caffè irlandese è un cocktail perfetto da servire a fine pasto o in una fredda serata invernale con una fetta di torta al cioccolato.