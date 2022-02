Descrizione

La crema di whisky è un tradizionale liquore cremoso di origine irlandese, noto anche come Baileys, spesso servito a fine pasto e utilizzato nella preparazione di dolci, tra cui mousse e cheesecake. Una crema alcolica preparata con tre ingredienti di base (latte, panna e whisky), aromatizzata con l’aggiunta di cacao, caffè e vaniglia, che le conferiscono un gusto e profumo inconfondbile. Scoprite come realizzarla e servitela ai vostri ospiti in un’occasione speciale.