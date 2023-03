Descrizione

Il casatello napoletano è una gustoso specialità a base di uova, salumi e formaggi, che viene servita la domenica di Pasqua. Si tratta essenzialmente di un soffice ciambellone lievitato, il cui impasto viene arricchito con l’aggiunta di salame, provola, pecorino e parmigiano, decorato in superficie con uova intere, così come vuole la tradizione pasquale. Volete provarlo ma temete che realizzarlo a mano sia troppo complicato? Scoprite prepararlo in tutta semplicità utilizzando il Bimby!