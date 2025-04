La chef ex concorrente di Masterchef presenta un menu dedicato alla sua famiglia

Kassandra Galindo Rodriguez: un viaggio culinario a Milano

Dopo un anno di esperienza nel capoluogo lombardo, Kassandra Galindo Rodriguez, ex concorrente di Masterchef, ha finalmente realizzato il suo sogno aprendo il Tre Gazzelle Bistrot. Questo nuovo ristorante, situato a pochi passi dal Duomo, rappresenta un’espansione dello storico caffè omonimo di corso Vittorio Emanuele. La chef, di origini spagnole ma cresciuta a Trento, ha deciso di portare a Milano la sua passione per la cucina, creando un ambiente accogliente e raffinato.

Un menu che racconta la famiglia

Il menu del Tre Gazzelle Bistrot è un omaggio alla famiglia di Kassandra. Ogni piatto è pensato per evocare ricordi e tradizioni culinarie, con un tocco personale. Il menu degustazione, intitolato “A mia madre”, include una portata di apertura che celebra la figura materna: un gazpacho con capasanta e cetriolo. Questo piatto non è solo un inizio, ma un vero e proprio tributo alla madre della chef, che ha influenzato profondamente il suo percorso gastronomico.

Riferimenti a Masterchef e collaborazioni significative

Tra i piatti del menu, spicca anche una creazione dedicata al padre di Kassandra: il piccione, un richiamo al suo passato a Masterchef. La chef ha rivelato che avrebbe voluto presentare questa ricetta in finale, se fosse arrivata così lontano. Inoltre, un posto speciale è riservato a Valerio Braschi, vincitore della sesta edizione del talent culinario, per il quale Kassandra ha lavorato come chef de rang. Il suo piatto, il Glacier 51 cotto a bassa temperatura con crema di topinambur, rappresenta un omaggio alla sua esperienza e alla crescita professionale che ha vissuto.

Un ambiente accogliente e raffinato

Il Tre Gazzelle Bistrot si sviluppa su due piani, mantenendo l’impostazione dell’ex Twins Cafè, con un bar e una tavola fredda al piano terra. Al primo piano, gli ospiti possono godere di una cena con cucina a vista, dal martedì al sabato. Questo spazio è progettato per offrire un’esperienza culinaria unica, dove ogni piatto racconta una storia e ogni dettaglio è curato con attenzione. Kassandra Galindo Rodriguez ha dimostrato di avere una visione chiara e un forte legame con le sue radici, rendendo il suo ristorante un luogo dove la tradizione incontra l’innovazione.