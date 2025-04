La vita e le abitudini culinarie di Papa Francesco

Un uomo semplice e il suo amore per il cibo

Papa Francesco, il cui vero nome è Jorge Mario Bergoglio, è una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia della Chiesa cattolica. La sua vita è stata caratterizzata da una profonda umiltà e da un amore per le persone, che si riflette anche nelle sue abitudini alimentari. Come affermava il filosofo Ludwig Feuerbach, «siamo ciò che mangiamo», e le scelte culinarie di Bergoglio raccontano molto di lui. Cresciuto in una famiglia di origini piemontesi, il futuro Papa ha sempre avuto un legame speciale con la cucina e il cibo, considerati non solo come nutrimento, ma anche come un modo per condividere momenti di gioia e comunità.

Ricordi di Mariana Tejerina: la cuoca di Bergoglio

Mariana Tejerina, che ha cucinato per sette anni all’arcivescovado di Buenos Aires, ricorda con affetto il suo rapporto con Bergoglio. La sua testimonianza offre uno spaccato unico della vita quotidiana del futuro Papa. «Era un uomo diverso dagli altri», racconta Mariana, che ricorda come Bergoglio, una volta nominato cardinale, abbia voluto eliminare il lusso dai pranzi ufficiali, riportando tutto alla semplicità. Questo gesto rifletteva il suo spirito e la sua visione della vita, improntata alla modestia e alla condivisione.

Le abitudini alimentari di Papa Francesco

Le abitudini culinarie di Papa Francesco erano semplici e genuine. Pranzava intorno alle due del pomeriggio e, sebbene non fosse un grande cuoco, amava controllare il lavoro delle cuoche e partecipare alla preparazione dei piatti. Tra i suoi cibi preferiti c’erano il pollo con le verdure, l’asado e la pizza. Mariana ricorda anche come Bergoglio fosse solito condividere il cibo con il personale, affermando che «quello che mangiano i vescovi lo mangia anche il personale di servizio». Questo gesto di uguaglianza e rispetto per tutti è emblematico del suo carattere.

Un Papa attento e generoso

La generosità di Papa Francesco si manifestava anche nei piccoli gesti quotidiani. Era solito portare dolci per festeggiare i compleanni del personale e si preoccupava sempre di chi era in difficoltà. Mariana racconta un episodio toccante in cui Bergoglio le ha dato una busta con del denaro, dicendole che era un regalo di qualcuno che voleva aiutarla. Questo gesto dimostra come, anche nella sua posizione di potere, Papa Francesco non abbia mai dimenticato le sue radici e le difficoltà delle persone.

Il cibo come strumento di comunità

Per Papa Francesco, il cibo non era solo nutrimento, ma un modo per creare legami e comunità. Ogni pasto era un’opportunità per condividere storie, risate e momenti di convivialità. La sua vita è un esempio di come il cibo possa unire le persone, abbattere le barriere e promuovere la solidarietà. In un mondo spesso diviso, il messaggio di Bergoglio è chiaro: la condivisione del cibo è un atto di amore e umanità.