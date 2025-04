La carbonara vegana: un piatto iconico reinventato

La carbonara è uno dei piatti più amati della tradizione culinaria romana, ma cosa succede quando si decide di reinterpretarla in chiave vegana? Lo chef Ruben Bondì ha dimostrato che è possibile creare una versione deliziosa e sostenibile di questo classico, mantenendo intatti i sapori e la cremosità che caratterizzano la ricetta originale. In occasione del Carbonara Day, celebrato il 6 aprile, Bondì ha condiviso la sua innovativa ricetta, che promette di conquistare anche i palati più esigenti.

Ingredienti e preparazione della carbonara vegana

Per realizzare la carbonara vegana, Bondì utilizza ingredienti semplici ma efficaci. La crema che sostituisce le uova e il pecorino è preparata con cavolfiori lessati e frullati, arricchiti da un pizzico di zafferano. Questo non solo conferisce un colore dorato al piatto, ma aggiunge anche un sapore unico e aromatico. Per ricreare la consistenza del guanciale, vengono impiegati funghi cardoncelli, rosolati fino a diventare croccanti. Infine, la farina di mandorle sostituisce il pecorino, offrendo una nota di dolcezza e una consistenza cremosa.

Un chef di successo e la sua visione culinaria

Ruben Bondì non è solo un chef, ma un vero e proprio influencer nel mondo della cucina. Con oltre 1,5 milioni di follower su Instagram e 2,4 milioni su TikTok, ha saputo conquistare il pubblico con le sue ricette creative e il suo approccio alla cucina. Ha iniziato la sua carriera in ristoranti di prestigio e ha recentemente pubblicato il suo libro di cucina, “Cucina con Ruben”, oltre a condurre un format televisivo di successo. La sua inclusione nella lista Forbes Under 30s nel 2023 testimonia il suo impatto nel settore gastronomico.

La ricetta della carbonara vegana di Ruben Bondì

Per preparare questa deliziosa carbonara vegana, segui questi passaggi:

Mondate il cavolfiore, ricavando le cimette e lessatele in acqua bollente salata fino a renderle tenere. Mondate i funghi cardoncelli, tagliateli a tocchetti e conditeli con salsa di soia. Lasciateli insaporire per circa dieci minuti. Scolate i funghi e tamponateli con carta da cucina. Frullate le cimette di cavolfiore con un pizzico di pistilli di zafferano, sale e olio fino a ottenere una crema liscia. Rosolate i funghi in una padella con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio fino a quando non si asciugano. Lessate la pasta in acqua salata, scolatela e conditela con la crema di cavolfiore, i funghi, la farina di mandorle e pepe macinato fresco.

Questa ricetta non solo è un’ottima alternativa per chi segue una dieta vegana, ma è anche un modo per apprezzare la cucina romana in una versione più leggera e sostenibile. Provala e lasciati conquistare dai sapori autentici di questo piatto reinventato!