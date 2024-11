Un viaggio nella memoria gastronomica

La cucina italiana è un patrimonio culturale che ha attraversato i confini, portando con sé storie e tradizioni. In occasione dell’ottava edizione della SCIM – Settimana della Cultura Italiana nel Mondo, è stato presentato il progetto “I Racconti delle Radici”, un’iniziativa che esplora la storia della cucina degli italiani emigrati tra la fine dell’Ottocento e gli anni Settanta del Novecento. Questo progetto, realizzato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si propone di riscoprire le origini culinarie degli emigranti italiani in America, Europa del Nord e Australia.

Il racconto di Lidia Bastianich

Una delle figure più rappresentative della cucina italiana nel mondo, Lidia Bastianich, ha condiviso la sua esperienza personale, raccontando come il cibo l’abbia aiutata a mantenere vive le sue radici. Cresciuta in Istria, Lidia è emigrata negli Stati Uniti nel 1958, portando con sé i sapori e i profumi della sua infanzia. “Cucinare mi faceva stare bene perché mi riportava a quel periodo andato”, ha dichiarato, evidenziando come la cucina sia un mezzo per mantenere viva la memoria delle proprie origini.

Tradizione e innovazione nella cucina italiana

La cucina italiana all’estero ha subito diverse trasformazioni, influenzata dalle culture locali e dalle disponibilità degli ingredienti. Lidia ha notato che i primi migranti provenivano principalmente dal Sud Italia, portando con sé piatti tipici delle loro regioni. Con il passare degli anni, ha iniziato a viaggiare per l’Italia, scoprendo e riportando negli Stati Uniti i piatti regionali, contribuendo così a una maggiore diversità nella cucina italiana all’estero. “Il resto è storia”, ha concluso, sottolineando l’importanza di mantenere viva la tradizione culinaria italiana, pur adattandola ai nuovi contesti.

Un progetto collettivo di riscoperta

Il progetto “I Racconti delle Radici” non è solo un omaggio alla cucina italiana, ma anche un’opportunità per riflettere sull’identità culturale degli italiani nel mondo. Grazie al contributo di esperti, chef e storici, sono state raccolte ricette e testimonianze che raccontano la storia di una tradizione culinaria che continua a evolversi. La cucina, infatti, è un linguaggio universale che unisce le persone, permettendo di condividere esperienze e memorie attraverso il cibo.