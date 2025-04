Origini e tradizione della fregola

La fregola, conosciuta anche come “fregula” in sardo, è una pasta tipica della Sardegna con una storia che affonda le radici in epoche antichissime. Alcuni reperti archeologici attestano la sua esistenza già mille anni fa. Il termine “fregola” deriva dal latino “ferculum”, che significa “briciola”, in riferimento alla particolare modalità di preparazione di questa pasta. La fregola viene realizzata impastando farina di semola con acqua tiepida e sale, creando piccole palline che vengono poi tostate al forno, conferendo loro un sapore unico e una consistenza inconfondibile.

La preparazione tradizionale

Secondo lo Statuto dei Mugnai di Tempio Pausania, risalente al XIV secolo, la preparazione della fregola doveva avvenire esclusivamente dal lunedì al venerdì. Questo per preservare l’acqua necessaria per i lavori agricoli durante il fine settimana. Oggi, la fregola è un ingrediente versatile che si presta a numerosi abbinamenti, sia con sughi di carne che di pesce. Una delle preparazioni più apprezzate è quella risottata, in cui la fregola viene cotta come un risotto, assorbendo i sapori del condimento.

Ricetta della fregola con salsiccia e pomodori secchi

Una delle ricette più deliziose per gustare la fregola è quella con salsiccia sarda e pomodori secchi. Per prepararla, iniziate schiacciando uno spicchio di aglio con la buccia e rosolatelo in una casseruola con due cucchiai di olio d’oliva. Una volta dorato, eliminate l’aglio e unite la salsiccia e i pomodori secchi, entrambi tagliati a pezzetti. Rosolate per circa mezzo minuto, quindi aggiungete la fregola, mescolando per farla insaporire nel fondo di cottura.

Bagnate la fregola con due mestoli di brodo bollente e continuate la cottura come un risotto, aggiungendo altro brodo poco alla volta. Ci vorranno circa 12-13 minuti per ottenere una fregola piuttosto brodosa. Una volta cotta, spegnete il fuoco e aggiustate di sale. Condite con quattro cucchiai di olio d’oliva, le foglie di timo fresco, mezza bustina di zafferano e pecorino grattugiato a piacere. Servite caldo e lasciatevi conquistare dal sapore autentico della tradizione sarda.