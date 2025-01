Un’innovazione nel mondo della mozzarella

La mozzarella di bufala è da sempre un simbolo della tradizione culinaria italiana, ma la sua applicazione sulla pizza ha suscitato dibattiti accesi tra esperti e appassionati. La questione principale riguarda la tendenza della mozzarella di bufala a rilasciare liquidi durante la cottura, rendendo l’impasto della pizza umido e molliccio. Tuttavia, un’innovazione recente potrebbe cambiare le carte in tavola: la mozzarella Bella, frutto della collaborazione tra l’azienda campana Sorì e il maestro pizzaiolo Ciro Salvo.

La mozzarella Bella: come funziona?

La mozzarella Bella è stata sviluppata per ridurre al minimo il rilascio di liquidi, grazie a tecniche di produzione avanzate. Gli esperti di Sorì hanno lavorato a lungo per perfezionare una formula che garantisse una consistenza ideale per la pizza, mantenendo al contempo il sapore autentico della mozzarella di bufala. Questo prodotto innovativo non solo mantiene la sua filatura, ma evita anche il temuto effetto pizza bagnata, permettendo di gustare una pizza napoletana perfetta.

Il parere degli esperti e dei consumatori

Il maestro pizzaiolo Ciro Salvo ha espresso grande entusiasmo per la mozzarella Bella, sottolineando come questa nuova varietà possa valorizzare ogni pizza. “Bella non è una mozzarella di bufala come le altre”, ha dichiarato Salvo, evidenziando l’importanza di questo prodotto nel panorama gastronomico. Tuttavia, la vera prova del nove sarà il giudizio dei consumatori, che da sempre sono i migliori critici della cucina italiana. La mozzarella Bella si preannuncia come una piccola grande rivoluzione, ma solo il tempo dirà se riuscirà a conquistare il cuore dei napoletani e non solo.