Un dolce versatile per le festività

La pasta di mandorle è un dessert che si presta a molteplici interpretazioni, rendendolo ideale per le celebrazioni natalizie. Questo dolce, che può essere modellato in forme diverse come tronchi, stelle e abeti, è un simbolo della tradizione dolciaria italiana, specialmente nel periodo delle festività. Le pasticcerie iniziano a preparare questi dolci già a fine novembre, per soddisfare la crescente domanda dei clienti.

Preparazione della pasta di mandorle in casa

Realizzare la pasta di mandorle in casa non è un compito impossibile, ma richiede attenzione e alcuni accorgimenti. Innanzitutto, è fondamentale scegliere i giusti calchi per modellare il dolce. Esistono in commercio numerose forme, e per chi non ha a disposizione i tradizionali calchi in gesso, i negozi specializzati offrono una vasta gamma di opzioni. Per esempio, un semplice semicilindro cavo può essere utilizzato per creare un tronco di pasta di mandorle.

La scelta delle mandorle e degli ingredienti

La qualità delle mandorle è cruciale per la riuscita del dolce. Le mandorle provenienti dalla Puglia, in particolare, sono le più indicate poiché contengono una maggiore quantità di olio, che aiuta a legare l’impasto con lo zucchero a velo. È importante anche aggiungere tre o quattro mandorle armelline, che conferiscono un sapore leggermente amaro e bilanciano la dolcezza del dessert.

Ripieni tradizionali e moderni

Il ripieno della pasta di mandorle può variare a seconda delle tradizioni locali. In molte zone del Sud Italia, il ripieno tradizionale è a base di faldacchiera, una sorta di zabaione. Tuttavia, per i più giovani, è possibile optare per ripieni più moderni come la Nutella. Un’altra opzione interessante è la perata, una marmellata di pere tipica del Salento, che offre un sapore unico e autentico.

Ricetta classica della pasta di mandorle

La ricetta classica prevede un impasto a base di mandorle macinate, albumi freschi e zucchero a velo, aromatizzato con un po’ di rum. Per preparare il ripieno di faldacchiera, è necessario utilizzare uova fresche e cuocere uno zabaione delicato al profumo di Marsala. Le proporzioni ideali sono un cucchiaio di zucchero e un cucchiaio di liquore per ogni tuorlo, da cuocere a fuoco lento in una casseruola di rame.

Dopo aver farcito l’impasto, è importante coprirlo con pellicola trasparente e lasciarlo riposare in un calco scelto per un’intera giornata, in modo che i sapori si amalgamino perfettamente.