Un dolce tradizionale con un tocco moderno

Il castagnaccio è un dolce tipico della tradizione toscana, realizzato principalmente con farina di castagne, pinoli, uvetta e rosmarino. Tuttavia, lo chef Luca Natalini del ristorante Autem a Milano ha deciso di dare una nuova vita a questo classico, creando una mousse di castagne che sorprende per la sua delicatezza e per l’armonia dei sapori. La sua ricetta non solo rispetta gli ingredienti tradizionali, ma li reinterpreta in modo creativo, offrendo un’esperienza gastronomica unica.

Chi è Luca Natalini?

Luca Natalini è un giovane chef che ha saputo conquistare il palcoscenico culinario internazionale. Con un sorriso aperto e una personalità carismatica, ha portato la sua passione per la cucina in tutto il mondo, accumulando esperienze e premi prestigiosi, tra cui il titolo di Young Chef per S.Pellegrino in Russia. La sua formazione artistica, ereditata dal nonno Carlo Maria Mariani, artista di fama, si riflette nella sua cucina, dove ogni piatto è un’opera d’arte.

La ricetta della mousse di castagne

La preparazione della mousse di castagne richiede un po’ di pazienza, ma il risultato finale è senza dubbio gratificante. Iniziate frullando i pinoli e unendo gli altri ingredienti, per poi lasciare riposare il composto in frigorifero per 24 ore. Successivamente, montate i tuorli con lo zucchero e l’acqua, fino a ottenere una consistenza spumosa. La gelatina, precedentemente ammollata, viene sciolta in panna calda e incorporata al composto di castagne. Infine, la mousse deve riposare in frigorifero per 12 ore, per raggiungere la giusta consistenza.

Un abbinamento sorprendente

Per completare il piatto, Natalini propone di servire la mousse con una pallina di gelato ai pinoli, uvetta infusa nel Vin Santo, gherigli di noce tostati e rametti di rosmarino fritti. Questo abbinamento non solo esalta i sapori della mousse, ma crea un contrasto di consistenze e temperature che rende ogni boccone un’esperienza indimenticabile. La combinazione di dolce e salato, insieme alla croccantezza dei gherigli di noce e alla freschezza del gelato, dimostra la maestria di Natalini nel bilanciare i sapori.

Un ristorante in continua evoluzione

Il ristorante Autem è un luogo dove la creatività culinaria non conosce limiti. Con un menu che cambia quotidianamente in base alle disponibilità del mercato, ogni visita offre l’opportunità di scoprire nuovi piatti e sapori. La filosofia di Natalini è chiara: ogni giorno è un’opportunità per sorprendere e deliziare i propri ospiti, rendendo ogni pasto un’esperienza unica e memorabile.