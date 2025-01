Origini e tradizione della torta chivassina

La torta chivassina è un dolce che rappresenta un vero e proprio simbolo della tradizione culinaria piemontese. Originaria della città di Chivasso, questa torta è realizzata principalmente con nocciole, un ingrediente fondamentale della gastronomia locale. La ricetta è stata tramandata di generazione in generazione, mantenendo intatti i sapori e le tecniche di preparazione che la rendono unica.

Le nocciole utilizzate nella preparazione della torta chivassina sono spesso di varietà DOP, come la Tonda Gentile Trilobata, che conferisce al dolce un gusto intenso e inconfondibile. Questo tipo di nocciola è considerato tra i migliori al mondo e la sua qualità è fondamentale per il successo della ricetta. La torta è tipicamente preparata durante le festività, ma può essere gustata in qualsiasi momento dell’anno.

Ingredienti e preparazione della torta chivassina

La preparazione della torta chivassina è sorprendentemente semplice e richiede pochi ingredienti. Per realizzarla, avremo bisogno di nocciole, farina di riso, uova, zucchero, burro e latte. La combinazione di questi ingredienti permette di ottenere un dolce soffice e profumato, perfetto per ogni occasione.

Per iniziare, è necessario tostare le nocciole e poi frullarle fino a ottenere una farina fine. In una ciotola, si montano le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto cremoso, al quale si aggiungono il burro fuso e il latte. Successivamente, si incorporano la farina di riso e la farina di nocciole, mescolando bene per evitare grumi. L’impasto viene poi versato in una teglia e cotto in forno a 170 gradi per circa 40 minuti. Una volta raffreddata, la torta può essere decorata con granella di nocciole per un tocco finale.

Abbinamenti e varianti della torta chivassina

La torta chivassina è un dolce versatile che si presta a molteplici abbinamenti. È perfetta da servire con un bicchiere di Moscato d’Asti o Brachetto d’Acqui, vini tipici piemontesi che esaltano il sapore delle nocciole. Inoltre, per chi desidera un tocco di golosità in più, è possibile arricchire l’impasto con gocce di cioccolato fondente, creando così una variante irresistibile.

Questo dolce è ideale non solo come dessert dopo un pasto, ma anche per una colazione ricca di energia o come merenda pomeridiana. La torta chivassina si conserva bene per alcuni giorni, mantenendo intatta la sua fragranza e il suo sapore delizioso.