Origini della torta coi bischeri

La torta coi bischeri è un dolce tipico della Toscana, in particolare del comune di Pontasserchio, situato nella provincia di Pisa. Questo dessert ha radici profonde nella tradizione locale, essendo storicamente preparato per accogliere i pellegrini durante la festa del SS. Crocifisso del Miracolo. La sua forma caratteristica, con punte che ricordano la corona di Gesù crocifisso, è un elemento distintivo che la rende unica. La ricetta è stata tramandata nel tempo, mantenendo intatti i sapori e le tradizioni che la circondano.

Ingredienti e preparazione

La torta è composta da un guscio di pasta frolla croccante, all’interno del quale si trova un ripieno ricco e goloso a base di riso, cioccolato, cacao, uvetta e pinoli. Per prepararla, è necessario mescolare farina e zucchero, unire il burro a pezzetti fino a ottenere un composto sabbioso, e poi aggiungere un uovo, maraschino e un pizzico di sale. Dopo aver impastato, la pasta deve riposare in frigorifero per un’ora.

Nel frattempo, il riso viene cotto con il latte fino a ottenere una consistenza cremosa. A questo punto, si aggiungono zucchero, pinoli, uvetta, maraschino, cioccolato sminuzzato e cacao setacciato, mescolando fino a ottenere un composto omogeneo. Dopo un breve riposo, si incorpora un uovo sbattuto e si procede a stendere la pasta per foderare uno stampo. Il ripieno di riso viene versato nel guscio di frolla e la torta viene cotta in forno ventilato a 180 °C per circa 45 minuti.

Un dolce da condividere

La torta coi bischeri non è solo un dessert, ma un simbolo di convivialità e festa. Come racconta Elda Pellegrini Galeotti, una lettrice che ha condiviso la ricetta, questo dolce rappresenta momenti speciali trascorsi in famiglia, all’ombra dei lecci nel giardino. È un dolce che si presta a essere servito in occasioni importanti, come compleanni e celebrazioni, creando un’atmosfera di festa e condivisione. Servita fredda, la torta è perfetta per concludere un pasto in modo delizioso e tradizionale.

Dove acquistare la torta coi bischeri

Se non avete tempo di preparare la torta coi bischeri a casa, non preoccupatevi! A Pisa ci sono numerosi pasticceri e panifici che offrono questa specialità. È consigliabile visitare i mercati locali o le pasticcerie storiche, dove potrete trovare versioni autentiche di questo dolce tradizionale. Assaporare la torta coi bischeri è un’esperienza che vi porterà direttamente nel cuore della Toscana, permettendovi di gustare un pezzo di storia e cultura locale.