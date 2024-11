Un pezzo di storia in vendita

Una fetta della torta nuziale della regina Elisabetta II, alta 2,7 metri e pesante oltre 200 chili, è stata recentemente messa all’asta, attirando l’attenzione di collezionisti e appassionati di storia. Questo pezzo di dolcezza, risalente al matrimonio tra la regina e il principe Filippo, avvenuto il , è stato venduto per 2.200 sterline, equivalenti a poco più di 2.600 euro. La torta, che ha ormai 77 anni, non è certo un dolce da gustare, ma il suo valore sentimentale e storico è innegabile.

Un regalo speciale

La fetta di torta è conservata in una scatola decorata con le insegne d’argento della giovane principessa Elisabetta, accompagnata da un elaborato centrino. Questo packaging non è solo un contenitore, ma un simbolo del legame tra la monarchia e il popolo. La torta era originariamente un regalo per Marion Polson, la governante della Holyrood House di Edimburgo, e includeva una lettera scritta dalla stessa Elisabetta. Nella missiva, la regina esprimeva la sua gratitudine per il “regalo di nozze, così delizioso”, sottolineando l’importanza dei dessert e dei fiori colorati che avrebbero deliziato gli ospiti.

Un’opera d’arte dolciaria

La torta nuziale della regina Elisabetta e del principe Filippo è stata una vera e propria opera d’arte. Decorata con gli stemmi delle famiglie reali e affrescata con glassa di zucchero che rappresentava le passioni della coppia, questa creazione ha richiesto un lavoro meticoloso. Si stima che siano state tagliate circa duemila fette per gli ospiti, con molte altre inviate a enti di beneficenza. Un piano della torta fu persino conservato per il battesimo dell’allora principe Carlo, dimostrando quanto fosse significativa questa creazione dolciaria nella storia della famiglia reale.