Origini e tradizione della torta Susanna

La torta Susanna è un dolce che rappresenta la tradizione gastronomica di Parma, una delle città più affascinanti dell’Emilia-Romagna. Sebbene le sue origini siano avvolte nel mistero, si narra che il nome derivi da una pasticciera che l’ha creata. Questo dolce è caratterizzato da un guscio di frolla croccante, ripieno di una deliziosa crema alla ricotta e ricoperto da una ganache al cioccolato fondente. La sua popolarità ha portato alla creazione di numerose varianti regionali, ognuna con le proprie peculiarità, rendendo la torta Susanna un simbolo della gastronomia parmigiana.

Ingredienti e preparazione della torta Susanna

La preparazione della torta Susanna è un processo che richiede attenzione e passione. Gli ingredienti principali includono farina, burro, zucchero, uova, ricotta e cioccolato fondente. La frolla viene preparata mescolando la farina con il burro e lo zucchero, fino a ottenere un composto sbricioloso. Dopo aver aggiunto le uova, l’impasto viene lasciato riposare in frigorifero. Nel frattempo, si prepara la crema di ricotta montando i tuorli con lo zucchero e unendo la ricotta e il burro fuso. Una volta assemblata, la torta viene cotta in forno e ricoperta con una ganache lucida, che la rende irresistibile.

Varianti e personalizzazioni della torta Susanna

La torta Susanna non è solo un dolce, ma un’esperienza che può variare a seconda delle tradizioni locali e dei gusti personali. Alcuni pasticceri utilizzano farina di grano tenero per una consistenza più soffice, mentre altri preferiscono la farina di grano duro per un risultato più rustico. Anche la quantità di zucchero può variare, influenzando il livello di dolcezza. Inoltre, le dimensioni della torta possono differire: esistono versioni più piccole, ideali per una porzione singola, e varianti più grandi, perfette per le celebrazioni. La decorazione finale può spaziare da una semplice spolverata di zucchero a velo a una glassa elaborata, rendendo ogni torta unica e speciale.