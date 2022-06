Descrizione

Le lasagne di pesce senza besciamella sono un ricco e prelibato primo piatto rustico, ottimo da portare in tavola la domenica e nelle grandi occasioni, come alternativa alle classiche lasagne con ragù di carne. Questa deliziosa lasagna di pasta fresca con frutti di mare è semplicissima da preparare e perfetta da servire nella bella stagione. La classica besciamella di latte viene sostituita egregiamente con una cremosa salsa a base di fumetto di pesce, che eventualmente potete preparare anche con l’acqua di cottura dei frutti di mare o con del brodo vegetale, per ottenere una lasagna dal gusto più delicato.