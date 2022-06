Rotolo al limone senza panna: un dolce raffinato e aromatico Come preparare in casa il delizioso e invitante rotolo al limone senza panna, con pasta biscotto classica e un irresistibile ripieno cremoso.

Torta di ricotta e pere: come prepararla in casa con il Bimby Come preparare la soffice torta con ricotta e pere utilizzando il Bimby: un dolce leggero e invitante, perfetto per la colazione e la merenda.

Pan brioche con zucchero e cannella: soffice, invitante e profumato Come preparare in casa il soffice e aromatico pan brioche con zucchero e cannella: ideale da gustare a colazione o come spuntino con un tè.

Gelato alla fragola: ricetta semplice e veloce con il Bimby Come preparare con l’aiuto del Bimby il cremosissimo gelato alla fragola e latte: ottimo da gustare come fresca merenda estiva.

Cappuccino freddo fai da te: ideale da sorseggiare in estate La ricetta facile e veloce del cappuccino freddo fai da te: semplicissimo da preparare e pronto in soli 5 minuti, ideale da gustare nella bella stagione.

Crema al caffè senza panna: semplice, fresca e aromatica La ricetta facile e veloce della crema al caffè senza panna, ideale da preparare in estate in pochi minuti e servire come fresco dessert.

Torta con savoiardi sbriciolati: un dessert cremoso e invitante Come preparare in casa la deliziosa torta con savoiardi sbriciolati: un dessert farcito con una morbida crema di mascarpone, panna e caffè.

Torta di crepes al tiramisù: un delizioso dolce per chi ama il caffè Come preparare la torta di crepes al tiramisù con crema al mascarpone senza uova: fresca e invitante, perfetta da servire in ogni occasione.

Brownies all’olio d’oliva Come preparare i brownies all’olio d’oliva deliziosi e privi di latticini, con un centro ricco di gocce di cioccolato e una parte superiore croccante.

Gelato alla fragola senza gelatiera: semplicissimo, fresco e goloso Come preparare in casa il delizioso gelato alla fragola senza gelatiera con panna montata: freschissimo e cremoso, perfetto per l’estate.