Descrizione

Il tiramisù alle ciliegie è una fresca e golosa variante del dolce al cucchiaio più amato dagli italiani, il tiramisù al caffè. Questa deliziosa alternativa a base di frutta è ideale da servire nella bella stagione come dessert di fine pasto o proporre come sfiziosa merenda estiva. Si prepara in pochissimi minuti con ciliegie fresche mature e una cremosissima mousse di mascarpone e panna fresca.