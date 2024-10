Conoscete lo zucchero vanigliato che richiama il sapore del Natale? Scoprite la ricetta facile e veloce per farlo in casa!

Avete mai sentito parlare dello zucchero vanigliato? Non è altro che zucchero a velo aromatizzato alla vaniglia come quello che si spolvera a Natale sul pandoro! Ma come fare la ricetta? Scopritelo in questo articolo.

Come fare lo zucchero vanigliato: ricetta facile e veloce

Lo zucchero vanigliato nella storia, come materia prima, era considerato un lusso fino a non troppi secoli fa. Asia e Nuovo Mondo hanno scoperto il delizioso nettare custodito dalla canna da zucchero molto prima dell’Europa, dove si è lentamente infiltrato nelle cucine andando a sostituire il ben più noto miele! Ma scopriamo la ricetta per fare lo zucchero vanigliato.

Per preparare lo zucchero vanigliato in casa occorrono solo due ingredienti: zucchero semolato e baccelli di vaniglia. La proporzione è di circa un baccello ogni 300 grammi di zucchero.

Procedimento

Mettete lo zucchero nel bicchiere del frullatore e macinatelo fino a ridurlo in polvere;

usate un coltello affilato per tagliare il baccello di vaniglia in lungo ed estrarne i semi, che aggiungerete allo zucchero;

tenete il baccello svuotato da parte e riprendete a frullare zucchero e semi ancora per qualche minuto;

una volta raggiunta una perfetta consistenza polverosa, spostate lo zucchero nel barattolo di vetro;

tagliate a pezzetti il baccello e inseritelo nel barattolo;

chiudete per bene e lasciate aromatizzare lo zucchero per almeno due settimane, avendo l’accortezza di agitare il contenitore una volta al giorno;

conservate lo zucchero vanigliato nel contenitore ermetico ben chiuso al riparo da fonti di calore, luce e umidità;

consumatelo nel giro di 2-3 mesi per non rischiare di perdere aroma e consistenza.

Conservazione e uso dello zucchero vanigliato

Proprio perché ottenuto dallo zucchero a velo, lo zucchero vanigliato è particolarmente sensibile all’umidità; per questo motivo, soprattutto nei prodotti industriali, talvolta si ricorre all’aggiunta di amido, ottenendo così lo zucchero impalpabile.

Per preservare la consistenza dello zucchero vanigliato è quindi essenziale conservarlo in un barattolo di vetro con chiusura ermetica al riparo da fonti di calore, luce e umidità. Si conserva per 2-3 mesi circa poi dovremo assicurarci che sia appetibile. Lo zucchero vanigliato, per il suo aroma dolce e delicato, è perfetto per decorare le superfici di dolci come le torte, ma anche per la preparazione di glasse o nell’impasto dei biscotti.