Un trionfo per il bar messicano che continua a stupire con la sua innovazione

L’Handshake Speakeasy: un’eccellenza della miscelazione

Situato nel cuore di Città del Messico, l’Handshake Speakeasy ha nuovamente conquistato il titolo di miglior bar in America del Nord, secondo la prestigiosa classifica North America’s 50 Best Bars. Questo locale, che ha aperto nel 2023, ha già fatto parlare di sé a livello globale, aggiudicandosi il titolo di migliore cocktail bar al mondo nel 2024. La sua continua ascesa nel panorama della miscelazione è un chiaro segnale della qualità e dell’innovazione che caratterizzano le sue proposte.

Un menu minimalista e innovativo

Il segreto del successo dell’Handshake Speakeasy risiede nella sua offerta di cocktail, curata dal talentuoso capo barman Eric Van Beek. Il menu, pur mantenendo un approccio minimalista, è in continua evoluzione e propone drink preparati al momento, ognuno con una forte carica innovativa. Questa attenzione ai dettagli e alla qualità ha permesso al bar di distinguersi non solo a livello locale, ma anche internazionale, consolidando la sua reputazione nel settore.

Il panorama dei bar in America del Nord

Oltre all’Handshake Speakeasy, la classifica ha visto la presenza di altri bar di spicco, con New York che si afferma come una delle capitali mondiali della miscelazione. La Grande Mela ha infatti piazzato undici locali nella lista, tra cui Superbueno, che si è aggiudicato il secondo posto, e Tlecān, terzo classificato. Questi risultati evidenziano la vivacità e la varietà dell’offerta di bar negli Stati Uniti, rendendo la competizione sempre più agguerrita.

Un futuro luminoso per la miscelazione messicana

Con la sua recente vittoria, l’Handshake Speakeasy non solo mantiene il Messico sul tetto del mondo della miscelazione, ma rappresenta anche un esempio di come l’innovazione e la tradizione possano coesistere. La continua ricerca di nuove tecniche e ingredienti da parte dei barman messicani promette un futuro luminoso per il settore, attirando l’attenzione di appassionati e professionisti da tutto il mondo.