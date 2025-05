Ingredienti per il flan di asparagi

Per preparare un delizioso flan di asparagi, avrai bisogno di pochi ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

500 g di asparagi verdi

4 uova

200 ml di panna fresca

100 g di parmigiano grattugiato

Sale e pepe q.b.

Burro per ungere gli stampini

Preparazione del flan di asparagi

Iniziamo la preparazione del flan di asparagi. Prima di tutto, pulisci gli asparagi eliminando la parte legnosa del gambo e lessali in acqua salata per circa 5-7 minuti, fino a quando saranno teneri. Una volta cotti, scolali e lasciali raffreddare. In un frullatore, unisci gli asparagi, le uova, la panna, il parmigiano, il sale e il pepe. Frulla il tutto fino a ottenere un composto omogeneo.

Preriscalda il forno a 180°C. Ungi degli stampini con del burro e riempili con il composto di asparagi. Posiziona gli stampini all’interno di una teglia più grande e versa dell’acqua calda nella teglia, in modo da creare un bagnomaria. Cuoci in forno per circa 30-35 minuti, o fino a quando i flan saranno ben gonfi e dorati in superficie.

Servire il flan di asparagi

Una volta cotti, lascia raffreddare i flan per qualche minuto prima di sformarli. Puoi servirli caldi o a temperatura ambiente. Per un tocco in più, accompagna il flan di asparagi con una salsa leggera ai formaggi. Per prepararla, sciogli della fontina in un pentolino con un po’ di panna e mescola fino a ottenere una consistenza cremosa. Versa la salsa sul fondo del piatto e adagia il flan al centro, decorando con asparagi freschi.

Questo piatto è perfetto come antipasto o secondo, e piacerà sicuramente anche ai più piccoli grazie al suo sapore delicato e alla consistenza soffice. Inoltre, puoi variare la ricetta utilizzando altri tipi di verdure, come spinaci o erbette, per creare un flan diverso ogni volta.