Scopri come preparare sformatini di fave con fonduta in pochi passaggi.

Ingredienti per sformatini di fave con fonduta

Per realizzare degli sformatini di fave con fonduta, avrai bisogno di ingredienti freschi e genuini. Ecco cosa ti serve:

300 g di fave fresche

3 uova

100 g di besciamella

20 g di purè in polvere

50 g di formaggio grattugiato

Sale e pepe q.b.

Pangrattato per gli stampini

Burro per imburrare gli stampini

Fonduta (già pronta o fatta in casa)

Preparazione degli sformatini di fave

La preparazione degli sformatini di fave è semplice e veloce. Inizia scottando e pelando le fave fresche. Una volta pronte, passale al passaverdura per ottenere una purea liscia. In una ciotola, unisci la purea di fave con le uova, la besciamella, il purè in polvere, il formaggio grattugiato, il sale e il pepe. Mescola bene fino ad ottenere un composto omogeneo.

Imburra quattro stampini di alluminio e cospargili di pangrattato, in modo che gli sformatini non si attacchino. Riempi gli stampini con il composto di fave, assicurandoti di non superare i tre quarti della loro capacità. Questo permetterà agli sformatini di lievitare durante la cottura.

Cottura a bagnomaria

Per cuocere gli sformatini, prepara una teglia con due dita d’acqua bollente e immergi gli stampini. Inforna a 200 °C per circa 20 minuti. Durante la cottura, gli sformatini si gonfieranno e diventeranno dorati. Una volta pronti, sfornali e lasciali raffreddare per qualche minuto prima di sformarli delicatamente.

Per completare il piatto, scalda la fonduta secondo le istruzioni sulla confezione e irrorala sugli sformatini appena sformati. Questo passaggio aggiunge un tocco cremoso e saporito che esalta il gusto delle fave.

Consigli per servire e varianti

Gli sformatini di fave con fonduta possono essere serviti caldi come antipasto o come secondo piatto leggero. Puoi anche personalizzare la ricetta aggiungendo erbe aromatiche come menta o basilico per un sapore fresco e primaverile. Se desideri un tocco di croccantezza, prova a guarnire con dei crostini di pane tostato.

Questa ricetta è perfetta per una cena tra amici o per un pranzo in famiglia, portando in tavola i sapori della primavera. Gli sformatini di fave con fonduta non solo sono deliziosi, ma anche belli da vedere, rendendo ogni occasione speciale.