Un’istituzione gastronomica a Milano

Ogni anno, durante il periodo natalizio, i milanesi si ritrovano a fare i conti con una tradizione che affonda le radici nella storia gastronomica della città: l’insalata russa di Peck. Questo piatto, che ha conquistato il cuore di molti, è diventato un simbolo delle festività, rappresentando non solo un alimento, ma anche un vero e proprio status symbol. Peck, fondato nel 1883, è un punto di riferimento per la gastronomia milanese, noto per la sua qualità e per l’attenzione ai dettagli. Durante il Natale, il negozio si trasforma in un luogo magico, dove i clienti possono trovare una vasta selezione di piatti tradizionali, tra cui l’immancabile insalata russa.

La magia del Natale da Peck

Il periodo festivo è un momento cruciale per Peck, che registra un incremento esponenziale delle vendite. Nella settimana che precede il 25 dicembre, il numero di scontrini supera le 11.000 unità, un dato che testimonia l’affetto dei milanesi per questo storico negozio. Peck non è solo un luogo dove acquistare cibo, ma un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. I banconi, decorati per l’occasione, offrono una vista spettacolare di piatti come il vitello tonnato, le aragostelle in salsa rosa e, naturalmente, l’insalata russa, preparata secondo la ricetta tradizionale che ha reso Peck famoso.

La ricetta dell’insalata russa di Peck

Ma cosa rende l’insalata russa di Peck così speciale? La risposta risiede nella qualità degli ingredienti e nella maestria dei cuochi. La ricetta prevede l’uso di verdure fresche, maionese artigianale e un tocco di creatività che la distingue dalle altre versioni. Per chi desidera provare a replicare questo piatto a casa, è possibile seguire una ricetta semplice ma efficace, che permette di ottenere un risultato simile a quello del celebre negozio milanese. Peck offre anche un menù natalizio di quasi 50 pagine, ricco di piatti freddi, primi, secondi e dolci, per soddisfare ogni palato e rendere il pranzo di Natale un momento indimenticabile.

Il legame tra Peck e Milano

Il successo di Peck durante le festività non è solo una questione di numeri, ma rappresenta un legame profondo tra la gastronomia e la cultura milanese. Il 20% del fatturato annuo dell’azienda proviene dal periodo natalizio, un dato che sottolinea quanto questo momento sia significativo per la comunità. La dedizione del personale, composto da 150 professionisti, è fondamentale per garantire che ogni cliente possa vivere un’esperienza unica. Dalla preparazione dei cesti regalo alla gestione della gastronomia, ogni dettaglio è curato con passione e competenza.