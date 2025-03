L’intelligenza artificiale entra nelle cucine italiane

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale (IA) ha fatto irruzione in numerosi settori, e la gastronomia non è da meno. Con l’avvento di tecnologie sempre più sofisticate, anche i grandi chef stanno abbracciando questa innovazione. Carlo Cracco, uno dei nomi più noti della cucina italiana, ha recentemente presentato il suo progetto AI Food, sviluppato in collaborazione con la Maestro Martino Food Academy e l’Università di Torino. Questo progetto mira a integrare l’IA nel processo culinario, offrendo supporto e suggerimenti ai cuochi, senza però sostituire la creatività umana.

Un modello di intelligenza artificiale per la cucina

Il progetto AI Food si propone di essere un assistente gastronomico che suggerisce ricette alternative in base a variabili come la stagionalità degli ingredienti e le preferenze alimentari. Durante la presentazione all’edizione 2025 di Identità Golose, Cracco ha illustrato come questo sistema multi-agente possa analizzare le richieste degli utenti e fornire risposte personalizzate. Ogni agente è specializzato in un ambito specifico, che può spaziare dalle ricette tradizionali alla storia della cucina, fino a replicare le creazioni dello stesso chef.

Un equilibrio tra tecnologia e tradizione

Carlo Cracco ha sottolineato che l’intelligenza artificiale non rappresenta una minaccia per la ristorazione, ma piuttosto una risorsa preziosa per migliorare l’efficienza e ridurre gli sprechi. L’obiettivo finale di AI Food è quello di supportare i cuochi nel loro lavoro, stimolando la loro creatività e aiutandoli a trovare soluzioni sostenibili. Cracco ha affermato: “La vera sfida è integrare questa innovazione senza snaturare l’identità della gastronomia”. Questo approccio mira a trovare un giusto equilibrio tra l’uso della tecnologia e il rispetto per le tradizioni culinarie.

Immagini e creatività in cucina

Un aspetto interessante del progetto AI Food è la capacità del modello di generare immagini dei piatti proposti. Questo non solo aiuta a visualizzare le ricette, ma offre anche un’idea più chiara del risultato finale. Cracco, con il suo tipico umorismo, ha commentato: “Certo, sugli impiattamenti che propone avrei qualcosa da dire”, evidenziando come la creatività umana rimanga fondamentale nel processo culinario. L’IA, quindi, si propone come un alleato, capace di amplificare le potenzialità dei cuochi, piuttosto che sostituirli.