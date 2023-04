Descrizione

Vi piacerebbe preparare in casa dei biscotti alla panna simili alle Macine, da poter inzuppare nel latte a colazione, sbriciolare nello yogurt o sgranocchiare mentre sorseggiare un tè o un infuso caldo a merenda? Seguite passo dopo passo la nostra ricetta: vi spieghiamo come preparare in pochissimi minuti una frolla perfetta, utilizzando il Bimby. Friabili e burrosi al punto giusto, queste Macine artigianali vi conquisteranno al primo assaggiato grazie al loro delicato profumo di vaniglia.