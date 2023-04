Tante idee semplici e sfiziose per preparare una cena veloce senza cucinare: ricette gustose per ogni esigenza, pronte da portare in tavola in pochi minuti.

A chiunque è capitato almeno una volta di tornare a casa la sera e non avere alcuna voglia di cucinare. Se non volete ordinare del cibo da asporto e non avete nulla di pronto da scaldarvi in microonde, potete prepararvi una cena veloce e sfiziosa senza cucinare, con ingredienti semplici e genuini.

Cena senza cucinare: ricette veloci

Ci sono giornate si desidera sedersi in tavola e gustare qualcosa di buono, sano e veloce, senza affannarsi ai fornelli o mettere a soqquadro la cucina tra mille preparazioni diverse. Fortunatamente le ricette che si possono preparare a crudo sono tantissime, specialmente se si opta per ingredienti semplici e vegetali.

Di seguito vi suggeriamo alcune idee sfiziose per dei piatti senza cottura da preparare in pochi minuti, dalle quali potete prendere ispirazioni ogni volta che vorrete concedervi una cena veloce, ma al tempo stesso sfiziosa e genuina.

Cous cous

Il cous cous è uno sei salva cena più versatili, dal momento in cui non necessita di cottura. Prepararlo è molto semplice: è sufficiente aggiungere la quantità stabilità di acqua bollente e lasciarlo riposare per una decina di minuti. Nel frattempo è possibile dedicarsi alla preparazione del condimento. Via libera alle verdure crude di stagione, ma anche olive, capperi, pomodori secchi e conserve sott’olio, che aggiungono sapidità e gusto.

Se consumate formaggi potete arricchire il vostro cous cous con della feta greca o del parmigiano in scaglie, mentre per creare un cous cous vegano proteico vi basterà aggiungere del tofu marinato o affumicato tagliato a cubetti. Le combinazioni sono davvero infinite. Per esempio, se volete preparae un cous cous che sia anche un piatto unico, unite del tonno sgocciolato dei legumi in scatola et voilà, il gioco è fatto!

Piadine

Se la sera amate portare in tavola qualcosa di caldo, preparare una piadina è la soluzione ideale. Se vi sembra una cena poco sostanziosa, valutate di utilizzare come condimento degli ingredienti nutrienti come l’hummus di ceci, magari abbinato a della rucola, pomodori secchi e olive taggiasche.

Bruschette

Le bruschette, solitamente servite come antipasto, possono diventare un ottimo piatto unico sfizioso, leggero e bilanciato, se abbinate ai giusti ingredienti. Mentre scaldate il pane su una piastra, preparate il condimento: pomodorini e lenticchie, formaggio spalmabile e salmone affumicato, pesto di rucola e ceci, oppure hummus e olive taggiasche. Scegliete la combinazione che più vi piace o inventatene delle nuove!

Tartare

La tartare è una delle specialità più apprezzate da chi ama la carne e il pesce crudi. Oltre a essere sfiziosa e raffinata, ha il vantaggio di poter essere preparata in pochi minute. Facile e veloce sì, ma senza rinunciare a un tocco gourmet! Scoprite come condire la tartare di carne o prendete ispirazione dalle nostre ricette.

Insalata

Associate la parola insalata a un mix di verdure insipido e scondito? È giunto il momento di provare una delle nostre insalatone colorate, energizzanti e ricche di gusto, come l’insalata di salmone, arance e finocchi e l’insalata estiva di lenticchie e pomodorini. Potete prepararvi per cena la classica caprese, oppure godervi il sapore mediterraneo dell’insalata greca.

Spaghetti di zucchine

Se avete poco tempo ma volete ugualmente coccolarvi preparandovi qualcosa di sfizioso, gli spaghetti di zucchine sono l’ideale. Si preparano in soli 10 minuti: vi basterà lavarle le zucchine, tagliarle a spaghetti utilizzando l’apposito spirilizzatore per verdure e condirli come preferite. Sono deliziosi con il pesto, con una crema di avocado o con un semplice filo d’olio e del gomasio di semi di sesamo.

Tofu

Il tofu può essere consumato anche crudo, ha un sapore molto delicato e questo è il suo vero punto di forza. Vi basterà tagliarlo a cubetti, condirlo con un’emulsione di olio e salsa di soia, aggiungere aglio a fettine, erbe aromatiche a piacere e lasciarlo marinare per almeno 10 minuti.

Una volta pronto, sta a voi scegliere come gustarlo: potete aggiungerlo a un’insalata mista, al cous cous, utilizzarlo per creare dei pomodori ripieni crudi o frullarlo insieme a dei legumi per creare un hummus super proteico da servire con delle bruschette.