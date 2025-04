Scopri la nuova linea di prodotti ready to drink a base di vino di Mahou San Miguel, pensata per i giovani.

Mahou San Miguel entra nel mercato del vino

Mahou San Miguel, noto produttore di birra spagnolo, ha recentemente annunciato il suo ingresso nel settore del vino con una nuova linea di prodotti ready to drink. Questo passo rappresenta una significativa evoluzione per l’azienda, che per oltre 135 anni si è concentrata esclusivamente sulla produzione di birra. Con una produzione annua di 21 milioni di ettolitri e un fatturato che sfiora i sette miliardi di dollari, Mahou San Miguel ha deciso di diversificare la propria offerta, puntando su un segmento in crescita come quello delle bevande a base di vino.

Una gamma innovativa di prodotti

La nuova gamma di prodotti include una varietà di mixer a base di vino, tutti caratterizzati da un basso contenuto alcolico, intorno al 4,1%. Tra le proposte troviamo la classica Sangria ready to drink, un Tinto Verano, un Kalimotxo e un Rebujito. Questi prodotti saranno disponibili esclusivamente in fusti per il servizio alla spina, con l’eccezione del Tinto Verano, che sarà commercializzato anche in bottiglie da 33cl. Questa strategia mira a catturare l’attenzione di un pubblico giovane, offrendo bevande che si integrano perfettamente nella cultura spagnola e nelle occasioni di consumo quotidiane.

Il lancio previsto nei tapas bar e festival spagnoli

Il lancio della nuova linea di prodotti è previsto nei prossimi mesi, con una particolare attenzione ai tapas bar di tutta la Spagna e ai festival più importanti, come la Feria de Málaga. Un portavoce di Mahou San Miguel ha dichiarato che questa innovazione non solo arricchisce il portfolio dell’azienda, ma rappresenta anche un’opportunità per avvicinarsi a un pubblico più giovane, sempre più interessato a bevande fresche e pronte da bere. La scelta di prodotti a base di vino riflette una tendenza crescente nel mercato delle bevande, dove i consumatori cercano opzioni più leggere e versatili.